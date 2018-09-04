Bursa'da milyonluk haraç çetesine büyük darbe

Bursa İnegöl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliğine bağlı ekipler, alınan ihbarlar üzerine suç örgütü ve silahlı yağma şebekesi üyesi oldukları iddia edilen V.Y., M.B. ve A.U.yu teknik ve fiziki takibe aldı.

Şüphelilerin Mobiliyum AVMde bazı işyerlerinin sahiplerinden 1 milyon lira haraç istedikleri bilgisine ulaşan polis, AVMde önlem aldı.

Şüpheliler, parayı almaya geldiklerinde polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.