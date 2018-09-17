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Bursa'da meydana gelen toplu balık ölümlerinin tahlil sonuçları açıklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde görülen toplu balık ölümlerinin tahlil sonuçları açıklandı. İncelenen numuneler sonucu derelerin temiz çıktığı belirtildi.

17 Eylül 2018 Pazartesi 21:15
Bursa'da meydana gelen toplu balık ölümlerinin tahlil sonuçları açıklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Şipali, Hasanpaşa ve Kulaca derelerinde görülen toplu balık ölümlerinin ardından laboratuvara gönderilen numunelerin incelendiği ve tahlil sonuçlarının temiz çıktığı açıklandı. Geçen cumartesi günü Akçasu Deresi'ndeki balık ölümlerinin ardından alınan numunelerinin ise inceleme aşamasında olduğu öğrenildi.

İnegöl'de bu yıl içinde Boğazköy Barajı, Şipali, Hasanpaşa ve Kulaca derelerinde görülen balık ölümlerine geçen cumartesi günü Akçasu Deresi de eklendi. Suyu kirli ve kötü kokan derelerdeki toplu balık ölümleri vatandaşları endişelendirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri derelerde inceleme yaptı, sudan ve balık ölülerinden numune aldı. Son 15 günde görülen balık ölümleriyle ilgili alınan numunelerin tahlil sonuçları da açıklandı.

'BİREYSEL ATIK KAYNAKLI OLABİLİR'

Numunelerle ilgili raporları açıklayan İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Ekren, şunları kaydetti:

"Balık ölümleriyle ilgili numuneler alındı. Arkadaşlarımızın yapmış olduğu değerlendirme ve izlenimler sonucunda, Şipali, Hasanpaşa ve Kulaca derelerinde dönem gereği su kaynaklarının iyice azalması, sulardaki oksijen miktarının azalması, sulara atılabilecek en küçük kimyasal atıkların balıkları etkilediği yönündedir. Şu an için derelere firmalardan veya kurumlardan atılan atıklarla ilgili bir bulgu yok. Kimyasal olarak gözüküyor ama bunla ilgili bulgulara biz daha rastlayamadık. Kimseyi zan altında bırakmak istemiyoruz. Bulamadığımız için farklı kanaatler oluşmakta. Vatandaş nezdinde, bu durumu şirketlere bağlamak mümkün değil. Bireysel atılan bazı atıkların olabileceği kanaatindeyiz. Bunlardan kaynaklı olabilir. İlk deremizde yaptığımız incelemenin raporlarını aldık, ağır metal yönünden herhangi bir bulguya rastlanmadı. Raporlar temiz çıktı. Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne de ayrıntılı numuneler gönderdik. Onların sonuçlarını da bekliyoruz."

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 21:15
  1. Pendik
  2. İnegöl
  3. Bursa

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