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Aktüel Bursa'da mahalleyi koruyan kamera sistemi öğrencilere de internet sağlıyor
Aktüel

Bursa'da mahalleyi koruyan kamera sistemi öğrencilere de internet sağlıyor

Keles ilçesine bağlı kırsal Gököz Mahallesi, muhtarın kendi imkanlarıyla kurduğu 74 bin liralık kamera sistemiyle korunuyor - Mahallenin 11 noktasına kurulu kamera sistemi aynı zamanda wifi hizmeti verdiği için öğrenciler bu sistem üzerinden EBA'ya bağlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-22 15:00:50 -
Bursa'da mahalleyi koruyan kamera sistemi öğrencilere de internet sağlıyor

BURSA (AA) - Bursa'nın Keles ilçesine bağlı kırsal Gököz Mahallesi, muhtarın kendi imkanlarıyla kurduğu 74 bin liralık kamera sistemiyle korunurken, mahalledeki öğrenciler de kameraların sağladığı wifi hizmetiyle Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) bağlanıyor.

Gököz Mahallesi Muhtarı İdris Aydın, bölgedeki eski mezarlığın defineciler tarafından sürekli kazılması ve mahallede meydana gelen 2 hırsızlık olayının ardından kamera sistemi kurulmasına karar verdi.

Aydın, yaptığı araştırmalar sonucu özellikle araç plakalarına odaklanan 74 bin liralık kamera sistemi yaptırdı.

Mahallenin 11 noktasına kurulu kamera sistemi, aynı zamanda wifi hizmeti verdiği için öğrenciler bu sistem üzerinden EBA'ya bağlanabiliyor.

Muhtar İdris Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve başladıktan sonra mahallede defineciler ve hırsızlar nedeniyle sürekli jandarma gördüğünü söyledi.

Jandarmanın mahallede beklemesine kıyamadığını belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Kamera sistemi kurulmasını istedim. En güzel sistemi kurdurmak için çalışmalara başladım. 11 noktaya kamera sistemi kurduk. 1 noktadan izlediğimiz görüntü tüm kameralarla bağlantılı. O kameraya zarar verilse diğerleri görüntüyü alıyor. Her türlü hava şartlarında kayıt alıyor. Elektrik kesilse bile kayıt devam ediyor. Bir ay geriye dönük kayıtlara ulaşabiliyoruz."

Aydın, kamera sistemi için kimseden talepte bulunmadığını vurgulayarak, "Benim düşünceme göre devlet muhtara maaşı 'al bu maaşı cebine koy' diye vermiyor, bunu hizmetlerde kullanmamız için veriyor. Maaşımı buraya bağladım. 74 bin lira maliyeti oldu. Borcunu halen ödüyorum. Mahallemize helal olsun." dedi.

- "Evleri bile 'EBA Destek Noktası' olarak kullanıyoruz"

Kameranın bulunduğu 11 noktada wifi hizmetinin de olduğunu anlatan Aydın, şunları kaydetti:

"Mahallemizin bu noktaları ücretsiz internet kafe gibi kullanılacak hale geldi. Mahallemizdeki kahvehaneyi, muhtarlığı, dernek binasını, okulumuzu hatta bütün evleri bile 'EBA Destek Noktası' olarak kullanıyoruz. Farklı mahallelerden öğrenciler bile geliyor. Hatta grup halinde gelenler de oluyor. Keles Milli Eğitim Müdürlüğüyle de irtibat halindeyiz. Çocuklar bizim olmazsa olmazımız."

- "Hızlı internetle bağlanıyoruz"

Bursa'da öğrenim gören 7. sınıf öğrencisi Mehmet Enes Demir de mahallede internet olmadığı zaman kent merkezine gitmek zorunda kaldığını söyledi.

Demir, kamera sistemiyle mahallenin ücretsiz internete kavuştuğunu anlatarak, "Biz de EBA'ya girip derslerimizi yapıyoruz. Hızlı internete bağlanıyoruz. İnternet yokken kent merkezine gitmek zorunda kalıyorduk. Bizim için çok iyi oldu." diye konuştu.

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