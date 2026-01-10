  • İSTANBUL
Bursa'da lodosun körüklediği yangında ilginç anlar! Dünya yansa umurunda değil! Alevler içinde sigara keyfi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bursa’nın İznik ilçesinde lodosun etkisiyle büyüyen ve yan binaya sıçrayan yangında korku dolu anlar yaşandı. Balkonu alev alan bir vatandaş, yanan eşyaları aşağı atarak yangını engellemeye çalışırken, o anlarda ağzındaki sigarayla sergilediği rahat tavırlar "bu kadarına da pes" dedirtti.

Bursa’da etkili olan şiddetli lodos, İznik’te felakete davetiye çıkardı. İki katlı bir evin çatı katında başlayan yangın, fırtınanın etkisiyle kısa sürede yan taraftaki üç katlı binaya sıçradı. Komşu binanın balkonundaki eşyalar alev alev yanarken, ev sahibinin yangına müdahale yöntemi çevredekileri hayrete düşürdü.

Bursa’nın İznik ilçesinde iki katlı bir evin çatı katında çıkan yangın, lodosun etkisiyle şiddetlenen rüzgar nedeniyle komşu binaya sıçradı. Yangında, üç katlı binanın balkonunda bulunan eşyalar alev aldı.

Alevleri fark eden ev sahibi, yangının büyümesini engellemek amacıyla balkona çıkarak yanan eşyaları aşağı attı. O anlarda vatandaşın ağzında sigara olduğu görülürken, yaşananlar çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, hem yanan evde hem de komşu binada çıkan alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

