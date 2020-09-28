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Aktüel Bursa'da Kovid-19 tedbirlerine uyamayan iki kahvehane sahibine para cezası
Aktüel

Bursa'da Kovid-19 tedbirlerine uyamayan iki kahvehane sahibine para cezası

Yeniakit Publisher
2020-09-28 18:52:21 -
Bursa'da Kovid-19 tedbirlerine uyamayan iki kahvehane sahibine para cezası

BURSA (AA) - Bursa’nın İnegöl ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan iki kahvehane sahibine toplam 6 bin 300 lira para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sivil olarak katıldıkları Kovid-19 denetimleri kapsamında, iki kahvehanede oyun oynatıldığını belirledi.

Bunun üzerine işletme sahiplerine toplam 6 bin 300 lira para cezası uygulandı. Kahvehaneler de kaymakamlık kararıyla kapatıldı.

İlçedeki maske denetimlerinde de son 15 günde 554 kişiye toplam 498 bin 600 lira para cezası uygulandığı öğrenildi.

Kaymakam Şükrü Görücü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirlerine uyulmasının önemine değinerek "Denetimlerimizi hız kesmeden sürdürüyoruz. Kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem başlatıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bir kez daha maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya davet ediyorum, uymayanlar hakkında da gerekli cezai işlemin yapılacağını bilmelerini istiyorum." ifadesini kullandı.

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