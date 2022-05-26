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Gündem Bursa'da kovalamaca sırasında polise ateş açan 2 şüpheli yakalandı
Gündem

Bursa'da kovalamaca sırasında polise ateş açan 2 şüpheli yakalandı

Bursa'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaza yaptıktan sonra polise ateş ederek kaçan 3 şüpheliden 2'si gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-05-26 14:37:00 -
Bursa'da kovalamaca sırasında polise ateş açan 2 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde şüphe üzerine 3 kişinin bulunduğu otomobile "dur" ihtarında bulundu.

Uyarıya rağmen kaçan şüpheliler ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Uzun süre devam eden kovalamacanın ardından 75. Yıl Mahallesi'ndeki toprak bir yola giren otomobil burada kaza yaptı.

Araçtan inen 2 şüpheli polise tabancayla ateş etti. Zanlılar, polisin de silahla karşılık vermesiyle yaya olarak ağaçlık alana kaçtı. Ekipler, araçta bulunan Yüksel B'yi gözaltına aldı.

Kaçan 2 zanlıdan Ferhat T. de çalılık bir alanda dizinden yaralanmış halde bulundu.

Ferhat T. olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Şüphelinin kasten adam öldürme, silahlı tehdit ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından arandığı öğrenildi.

Araçta ve çevrede yapılan aramalarda 2 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi.

Polisin kaçan diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Şüphelilerin otomobille kaza yaptıktan sonra yaya olarak kaçtıkları anlar bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

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