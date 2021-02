Bursa’da koronavirüs vaka sayısı kaç? Bursa son dakika haberleri

Koronavirüsle mücadele devam ederken bir yandan da aşı uygulamaları gerçekleştiriliyor. 65-69 yaş aralığındaki vatandaşların aşılamaları devam ederken bir yandan da artan vaka sayılarının düşürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 15-21 Şubat tarihleri arasında her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Bakan Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var. Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız" ifadesini kullandı.

Bursa korona vaka sayısı kaç?

Bursa’da 39,14 korona vakası tespit edilirken, Bu hafta da yine Karadeniz şehirleri vaka sayılarında liste başında yer aldı. Ordu'da her 100 bin kişiden 228'inde virüs tespit edildi. Ordu'yu her yüz bin kişide 200 barajını aşan Giresun, Trabzon, Samsun ve Rize takip etti. İstanbul'da her 100 bin kişiden 68,23'ünde, Ankara'da her 100 bin kişiden 35,39'unda, İzmir'de ise her 100 bin kişiden 42,67'sinde virüs tespit edildi.

Hangi ilde ne kadar korona vakası var?

Adana korona vakası kaç?

Adana (42,86),

Adıyaman korona vakası kaç?

Adıyaman (120,64),

Afyonkarahisar korona vakası kaç?

Afyonkarahisar (31,62),

Ağrı korona vakası kaç?

Ağrı (19,61),

Aksaray korona vakası kaç?

Aksaray (108,27),

Amasya korona vakası kaç?

Amasya (90,31),

Ankara korona vakası ne kadar?

Ankara (35,39),

Antalya korona vakası kaç?

Antalya (78,92),

Ardahan korona vakası ne kadar?

Ardahan (88,39),

Artvin korona vakası kaç?

Artvin (75,52),

Aydın korona vakası ne kadar?

Aydın (37,71),

Balıkesir korona vakası kaç?

Balıkesir (92,40),

Bartın korona vakası kaç?

Bartın (31,16),

Batman korona vakası kaç?

Batman (8,71),

Bayburt korona vakası kaç?

Bayburt (21,98),

Bilecik korona vakası kaç?

Bilecik (45,72),

Bingöl korona vaka sayısı kaç?

Bingöl (18,45),

Bitlis korona vakası kaç?

Bitlis (15,10),

Bolu korona vakası ne kadar?

Bolu (75,60),

Burdur korona vaka sayısı kaç?

Burdur (93,23),

Bursa korona vakası kaç?

Bursa (39,14),

Çanakkale korona vakası kaç?

Çanakkale (43,76),

Çankırı korona vaka sayısı kaç?

Çankırı (26,50),

Çorum korona vaka sayısı kaç?

Çorum (41,31),

Denizli korona vaka sayısı kaç?

Denizli (31,51),

Diyarbakır korona vakası kaç?

Diyarbakır (10,00),

Düzce korona vaka sayısı kaç?

Düzce (48,78),

Edirne korona vaka sayısı kaç?

Edirne (75,29),

Elazığ korona vaka sayısı kaç?

Elazığ (44,22),

Erzincan korona vaka sayısı kaç?

Erzincan (34,13),

Erzurum korona vaka sayısı kaç?

Erzurum korona tablosu son dakika... Erzurum (50,90),

Eskişehir korona vaka sayısı kaç?

Eskişehir (35,55),

Gaziantep korona vakası kaç?

Gaziantep (35,08),

Giresun korona vaka sayısı kaç?

Giresun (217,51),

Gümüşhane korona vaka sayısı kaç?

Gümüşhane (88,21),

Hakkari korona vaka sayısı kaç?

Hakkari (3,21),

Hatay korona vaka sayısı kaç?

Hatay (45,50),

Iğdır korona vaka sayısı kaç?

Iğdır (10,43),

Isparta korona vakası kaç?

Isparta (29,53),

İstanbul korona vakası kaç?

İstanbul (68,23),

İzmir korona vakası kaç?

İzmir (42,67),

Kahramanmaraş korona vaka sayısı kaç?

Kahramanmaraş (35,35),

Karabük korona vaka sayısı kaç?

Karabük (16,83),

Karaman korona vaka sayısı kaç?

Karaman (105,92),

Kars korona vaka sayısı kaç?

Kars (18,60),

Kastamonu korona vaka sayısı kaç?

Kastamonu (21,79),

Kayseri korona vaka sayısı kaç?

Kayseri (74,08),

Kırıkkale korona vaka sayısı kaç?

Kırıkkale (47,36),

Kırklareli korona vaka sayısı kaç?

Kırklareli (71,05),

Kırşehir korona vaka sayısı kaç?

Kırşehir (30,86),

Kilis korona vaka sayısı kaç?

Kilis (48,32),

Kocaeli korona vaka sayısı kaç?

Kocaeli (92,53),

Konya korona vakası kaç?

Konya (101,95),

Kütahya korona vaka sayısı kaç?

Kütahya (57,74),

Malatya korona vakası kaç?

Malatya (44,28),

Manisa korona vakası kaç?

Manisa (36,74),

Mardin korona vaka sayısı kaç?

Mardin (12,52),

Mersin korona vakası kaç?

Mersin (87,87),

Muğla korona vakası kaç?

Muğla (49,66),

Muş korona vaka sayısı kaç?

Muş (8,51),

Nevşehir korona vaka sayısı kaç?

Nevşehir (50,83),

Niğde korona vaka sayısı kaç?

Niğde (57,45),

Ordu korona vakası kaç?

Ordu (228,40),

Osmaniye korona vaka sayısı kaç?

Osmaniye (134,90),

Rize korona vaka sayısı kaç?

Rize (200,08),

Sakarya korona vakası kaç?

Sakarya (103,01),

Samsun korona vakası kaç?

Samsun (202,94),

Siirt korona vaka sayısı kaç?

Siirt (20,54),

Sinop korona vaka sayısı kaç?

Sinop (83,62),

Sivas korona vaka sayısı kaç?

Sivas (38,37),

Şanlıurfa korona vaka sayısı kaç?

Şanlıurfa (20,42),

Şırnak korona vaka sayısı kaç?

Şırnak (3,91),

Tekirdağ korona vaka sayısı kaç?

Tekirdağ (74,65),

Tokat korona vaka sayısı kaç?

Tokat (149,20),

Trabzon korona vakası kaç?

Trabzon (207,54),

Tunceli korona vaka sayısı kaç?

Tunceli (29,96),

Uşak korona vaka sayısı kaç?

Uşak (17,32),

Van korona vakası kaç?

Van (13,92),

Yalova korona vaka sayısı kaç?

Yalova (74,62),

Yozgat korona vaka sayısı kaç?

Yozgat (37,70),

Zonguldak korona vakası kaç?

Zonguldak (54,30).