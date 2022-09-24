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Yerel Bursa'da korkutan yangın
Yerel

Bursa'da korkutan yangın

Bursa'da bir binanın çatı katında çıkan yangın, ekipler tarafından söndürülürken, alevler maddi hasara neden oldu.

Yeniakit Publisher
2022-09-24 13:54:00 -
Bursa'da korkutan yangın

Bursa'nın Osmangazi ilçesi, Çelebi Mehmet Bulvarı ile 2. Kanal Caddesi kesişimindeki 6 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Polis ekipleri de çevre güvenliğini aldı.

Alevler, ​​5 itfaiye aracı ve 15 itfaiye erinin müdahalesiyle söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

Çatı katındaki dairede büyük hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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