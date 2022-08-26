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Yerel Bursa'da korkutan yangın
Yerel

Bursa'da korkutan yangın

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, 23 katlı binanın 10. katında çıkan yangında bir daire tamamen yandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-26 03:25:00 -

Alınan bilgiye göre, Doğanbey Mahallesi Kiremitçi Caddesi'nde TOKİ Konutları'ndaki bir dairede, ilk belirlemelere göre buzdolabının kablolarının tutuşması sonucu yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği sırada, içinde kimsenin bulunmadığı daire tamamen yandı.

Ekipler, güvenlik gerekçesiyle binada yaşayanları tahliye etti. Biriken duman nedeniyle binada oturanlar bir süre evlerine giremedi.
Yangın nedeniyle paniğe kapılan bazı vatandaşlara, sağlık ekipleri olay yerinde müdahalede bulundu.

Yangında, dumandan etkilenen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

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