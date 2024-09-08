  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Bursa'da korkutan fabrika yangını
Yerel

Bursa'da korkutan fabrika yangını

Yeniakit Publisher
2024-09-08 03:41:00 -
Bursa'da korkutan fabrika yangını

Bursa'nın Kestel ilçesinde dokuma fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Uludağ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki dokuma fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, fabrikanın kapalı olması büyük faciayı önledi.

Yangın gece saatlerinde fabrikanın depo kısmında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangın söndürülürken, iş yerinde hasar oluştu.

Yetkililer yangının çıkış sebebini araştırmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23