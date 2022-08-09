Bursa'da korku dolu anlar! 'Kraliçe arı' ortalığı böyle karıştırdı..

Bursa'da bir kraliçe arının peşine takılan binlerce arı bir anda sokakları istila etti. Yaşanan korku dolu anlar kameralara yansıdı.

Arıların sokakta uçuşması sonucu vatandaşlar panikle kaçarken, bazıları ise görüntü çekmeyi tercih etti. Diğer yandan yere konulan bir leğende ise petekten akan ballar ile arıların toplandığı görüldü.

Olay yerine profesyonel arıcı geldi!

Vatandaşlar belediye ekiplerinden de yardım isterken, bir süre sonra özel kıyafetli profesyonel bir arıcının gelmesiyle arılar kovana toplanarak götürüldü. Arıların aynı sokakta bir kişiyi ısırdığı öğrenilirken, kovana toplanan arılar sebebiyle bölge sakinleri de rahat bir nefes aldı.

Arıların istila ettiği otelin sahibi Hakan Pakkan, yaşananları şöyle anlattı:

Müşterilerle birlikte resepsiyonda duruyorduk. Bir anda arılar etrafımızı sardı. Ortalık aniden karıştı ve herkes nereye koşturacağını bilemedi. Arı tecrübemizin olması sebebiyle hemen arıcı çağırıp kraliçe arıyla birlikte kovaya koyduk. Arılar 1 kişiyi soktu sadece, şu anlık herhangi bir sorun yok.

FOTO GALERİ İÇİN TIKLAYINIZ