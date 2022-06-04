Bursa'da korku dolu anlar

Olay, saat 13.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Kayhan Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden çıkan yangın sonucu evin içerisini kara dumanlar kapladı.

Dumanları gören komşulardan Levent K. daire kapısını kırarak içeri girdi. Dumandan etkilenen Hakan B. ve Busenur B.'yi alarak dışarı çıkarttı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Dumandan etkilenenlere ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılırken, sonrasında ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.