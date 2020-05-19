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Bursa'da klasik araçlarla 19 Mayıs kutlaması

Yeniakit Publisher
2020-05-19 15:46:24 -
Bursa'da klasik araçlarla 19 Mayıs kutlaması

BURSA (AA) - Bursa'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla klasik araçlar konvoy halinde şehir turu attı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türk bayraklarıyla donatılmış 12 klasik araç, kentin çeşitli noktalarını dolaştı.

Araçlardaki Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı, yeni koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan Bursalılar için şarkılar çaldı.

Heykel'den start alan klasik araç geçişi, evlerinin pencere ve balkonlarına çıkan Bursalıların beğenisini topladı. Bando takımının marşlarıyla moral depolayan vatandaşlar, alkışlarla eşlik etti.

Klasik araçların şehir turu İpekçilik, Çakırhamam, Tophane, Muradiye, Kültürpark, Kükürtlü, Çekirge, Devlet Hastanesi, Dikkaldırım, Mihraplı, Beşevler, Ataevler, Podyumpark, Fethiye ve Hamitler bölgelerini dolaşarak Emek Mahallesi'nde sona erdi.

Emek'teki Şehit Kemal Demir Çocuk Parkı'nda mehter gösterisi düzenlendi.

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