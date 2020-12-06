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Aktüel Bursa'da kısıtlamayı ihlal edenler drone ile tespit ediliyor
Aktüel

Bursa'da kısıtlamayı ihlal edenler drone ile tespit ediliyor

Yeniakit Publisher
2020-12-06 13:43:52 -
Bursa'da kısıtlamayı ihlal edenler drone ile tespit ediliyor

BURSA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, Bursa'da drone ile denetim yapılıyor.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentin birçok noktasında kontrollerini sürdürüyor.

İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri de kent merkezinde belirlenen noktaları drone ile denetliyor.

Ekipler, tespit ettikleri ihlalleri gerekli birimlere iletiyor.

Diğer ekipler ise bölgeye intikal ederek araç sürücüleriyle vatandaşların muafiyet ya da izinlerini kontrol ediyor.

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