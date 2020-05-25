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Yerel

Bursa'da kısıtlamayı ihlal eden hırsızlara 6300 TL ceza

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden hırsızlara 6 bin 300 TL ceza uygulandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 13:27:00 - 2020-05-25 13:37:04
Bursa'da kısıtlamayı ihlal eden hırsızlara 6300 TL ceza

Bursa’da, sokağa çıkma yasağında dışarıya çıkan 2 kişi, bir ortaokuldan hırsızlık yapmaya çalışırken polise yakalandı. Şüphelilere, 6 bin 300 TL ceza uygulandı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin Alanyurt İmam Hatip Orta Okulu’nun bahçesinde hırsızlık amaçlı dolaştığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, 2 şüpheliyi okulun bahçesinde, kovalamaca sonucu yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, Enver İ. (26) ve İsmail B. (25) olduğu tespit edildi. Hırsızlık şüphelisi 2 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları sebebiyle kişi başı 3 bin 150’şer TL’den, toplamda 6 bin 300 TL ceza kesildi. 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

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