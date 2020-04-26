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Aktüel

Bursa'da kırsal bir mahalle karantinaya alındı

2020-04-26 13:39:39 -
Bursa'da kırsal bir mahalle karantinaya alındı

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Nalınlar Mahallesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, kırsal Nalınlar Mahallesi'nin karantinaya alınmasına karar verildiği duyuruldu.

Açıklamada, mahallede 14 gün sürecek karantina şartlarına uygun her türlü tedbirin alındığı ve uygulanmaya başlandığı ifade edildi.

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