Bursa'da kereste fabrikasında yangın!

Bursa Mudanya'da bugün İsmet Sivritepe’ye ait zeytinliklerin arasındaki fabrikanın depo kısmından yükselen alevleri görenler itfaiyeye haber verdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nden 10 itfaiye aracı ve Mudanya Belediyesi’nin su tankerleri ile yangına müdahale edildi.

ORMANA SIÇRAMASI ÖNLENDİ

Yanan deponun karşısında çiftçilerin arazi sulamada kullandığı su deposundan da su takviyesi yapılarak alevler söndürülmeye çalışıldı. Yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmayla kontrol altına alınırken, alevlerin çevredeki zeytinliklere ve ormana sıçraması önlendi.

DEPODAKİLER KÜL OLDU

Yangında fabrikanın deposunda büyük çapta hasar oluştu. Depoda bulunan paletler ve makineler de kül oldu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.