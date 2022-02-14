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Ekonomi Bursa'da KDV indirimi denetimleri başladı
Ekonomi

Bursa'da KDV indirimi denetimleri başladı

Temel gıda maddelerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesinin ardından Bursa'da ekipler denetimlere başladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-14 13:19:00 -
Bursa'da KDV indirimi denetimleri başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, temel gıda maddelerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin ardından zincir marketler başta olmak üzere kentteki tüm marketleri kapsayacak şekilde denetim gerçekleştiriyor.

Raflarda etiket bulunup bulunmadığını inceleyen ekipler, satılan ürünlerin kasa fişlerini de kontrol edip yüzde 7'lik indirimin uygulanıp uygulanmadığını denetliyor.

Kontrollerde şu ana kadar herhangi bir uygunsuzluğa rastlanmazken, aksi bir durum tespit edilmesi halinde ise konu tutanakla Ticaret İl Müdürlüğüne bildiriliyor.

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