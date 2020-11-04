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Aktüel Bursa'da kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadın için başlatılan aramalara ara verildi
Aktüel

Bursa'da kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadın için başlatılan aramalara ara verildi

Yeniakit Publisher
2020-11-04 06:11:51 -
Bursa'da kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadın için başlatılan aramalara ara verildi

BURSA (AA) - Bursa'nın Keles ilçesinde kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadın için başlatılan arama çalışmalarına ara verildi.

İlçeye bağlı Dağ Demirciler Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Zübeyde Aydoğdu, öğlen saatlerinde mantar toplamak için evinden ayrıldı. Akşam evine dönmeyen yaşlı kadından haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Nilüfer Arama Kurtarma Derneği (NAK), AKUT Arama Kurtarma Derneği, ANDA Arama Kurtarma, Yıldırım Arama Kurtarma ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 60 kişiden oluşan ekiplerle kırsal bölgede arama çalışması başlattı.

Hava sıcaklığının 4 dereceye kadar düştüğü bölgede çalışmalara ara verilirken, arama çalışmalarının sabah saatlerinde devam edeceği öğrenildi.

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