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Aktüel

Bursa’da kavgaya müdahale eden narkotik polisi şehit oldu...

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen iki grup arasında çıkan silahlı kavga sonrası ortalık savaş alanına döndü.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 21:27:05 -
Bursa’da kavgaya müdahale eden narkotik polisi şehit oldu...

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen iki grup arasında çıkan silahlı kavga sonrası ortalık savaş alanına döndü. Olaya müdahale eden bir narkotik polisi kaldırıldığı hastanede şehit olurken, yaralı 5 kişi tedavi altına alındı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve TOMA sevk edildi.


Olay, merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 8’nci Engin Sokak’ta akşam saatlerinde meydana geldi. Aynı mahallede yaşayan vatandaşlarla, Roman vatandaşlar arasında kavga çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çıkan kavgada Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli bir polis memuru silahla ağır yaralandı. Yaralı memur kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi’nde şehit oldu.


Kavgada yaralanan 5 kişi de çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kavgaya karışan kalabalığı dağıtmak için olay yerine TOMA ve Çevik Kuvvet Ekipleri sevk edildi. Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da polis memurunun şehit olduğu hastaneye giderek bilgi aldı.

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