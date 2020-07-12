  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bursa'da kavgada bıçaklanan otobüs şoförü öldü

Yeniakit Publisher
2020-07-12 16:46:44 -
Bursa'da kavgada bıçaklanan otobüs şoförü öldü

BURSA (AA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Karacabey Belediyespor'un takım otobüsünün şoförlüğünü yapan Ahmet Budak (43), Sırabademler Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu öğrenilen Mutlu B. (33) ile karşılaştı.

İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mutlu B, bıçakla Budak'ı yaraladı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesine kaldırılan Budak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlı Mutlu B. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Linea
Satılık 2016 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı