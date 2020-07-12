Bursa'da kavgada bıçaklanan otobüs şoförü öldü
BURSA (AA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Karacabey Belediyespor'un takım otobüsünün şoförlüğünü yapan Ahmet Budak (43), Sırabademler Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu öğrenilen Mutlu B. (33) ile karşılaştı.
İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mutlu B, bıçakla Budak'ı yaraladı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesine kaldırılan Budak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Zanlı Mutlu B. ise polis tarafından gözaltına alındı.