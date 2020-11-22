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Aktüel Bursa'da karantinada olan ailenin evi yangında kullanılamaz hale geldi
Aktüel

Bursa'da karantinada olan ailenin evi yangında kullanılamaz hale geldi

Yeniakit Publisher
2020-11-22 01:00:06 -
Bursa'da karantinada olan ailenin evi yangında kullanılamaz hale geldi

BURSA (AA) - Bursa’nın İnegöl ilçesinde karantinada olan ailenin evi, çıkan yangın nedeniyle kullanılmaz hale geldi.

İlçeye bağlı Mesudiye Mahallesi Cevahir Sokak'taki üç katlı evin çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine üçüncü katta oturan Gökhan B, eşini ve çocuklarını alarak dışarıya çıktıktan sonra polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını müdahale etti. Polis ekipleri de Gökhan B. ile ailesinin karantinada olduğu öğrendi. Dışarıda durmalarının sakıncalı olabileceğini değerlendiren ekipler, karantinada olan aileyi ambulansa aldı.

İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saatte söndürülen yangında ev tamamen kullanılmaz hale geldi.

Gökhan B. ile ailesi komşularına sığındı.


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