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Biyografi Bursa'da kan donduran cinayet: Ailesini katletti!
Biyografi

Bursa'da kan donduran cinayet: Ailesini katletti!

Yeniakit Publisher
2024-08-29 08:56:00 -
Bursa'da kan donduran cinayet: Ailesini katletti!

Bursa'da anne ve babasının kavgasına dahil olan ailenin en büyük oğlu, eline aldığı bıçakla babasını öldürdükten sonra annesini de ağır yaraladı. Olayın ardından şahıs, jandarmaya kendisini ihbar ederek teslim oldu.

Olay, Gürsu ilçesi İpekyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baba Selahattin K. ve kimliği öğrenilemeyen anne arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Anne ve babanın tartışmasına ailenin en büyük oğlu olan A.K. dahil oldu. A.K. mutfaktan eline aldığı bıçakla baba Selahattin K.'yi ve annesini defalarca bıçakladı. Panik yapan A.K., kardeşlerini alarak dışarıya çıktı. Bir süre bekleyen genç, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kendisini ihbar etti.

Baba öldü, anne ağır yaralı

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri evin kapısının kapalı olması nedeniyle içeri giremedi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, korkunç tabloyla karşılaştı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde baba Selahattin K.'nin öldüğünü tespit ederken ağır yaralanan anneye yaptığı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan annenin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Zanlı gözaltına alındı, kardeşleri koruma altına

Olaydan hemen sonra gözaltına alınan A.K., jandarma karakoluna götürülürken 2 kardeşi ise koruma altına alındı.

Aynı binada yaşayan komşuları yaşanan olaydan sonra eve girmekte tedirginlik yaşıyor. 2 hafta önce binaya taşındıkları öğrenilen ailenin kimseyle sohbet etmediği ve çevreden de tanınmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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