Bursa'da kahvehanede işlenen cinayetin sanığı ilk kez hakim karşısında

BURSA (AA) - Bursa'da geçen ocak ayında kahvehanede silahla ateş ederek bir kişiyi öldürdüğü, bir kişiyi yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanık Mehmet K'nin ifadesi, cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı. Tutuksuz sanık Kenan G, maktulün yakınları ve taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Savunmasını yapan Mehmet K, olaydan birkaç ay önce maktul Yıldıray D'nin kardeşi Ercan D'nin kahvehanesine gittiğini, içerideyken polisin kumar nedeniyle baskın yaptığını anlattı.

Denetimli serbestlik hükümlüsü olan Ercan D'nin, kendisinden iş yeri sahibi gibi davranmasını istediğini öne süren Mehmet K, şu ifadeleri kullandı:

"İş yeri sahibi olarak benim ismimi verdi, para cezası benim adıma kesildi. Cezayı taksitle ödeyecekti. Üçüncü taksidin günü geldiğinde Ercan'ı aradım ama ulaşamadım. İş yerine gittim, orada da bulamadım. Daha sonra iş yerine gittiğimi öğrenen Ercan beni aradı, 'Dükkana gel görüşelim' dedi. Tedbir amaçlı tüfeğimi de alarak gittim. Dükkana gittiğimde aramızda tartışma çıktı, bana küfürler edildi. Yere düştüğümde de beni darbetmeye devam ediyorlardı. Yıldıray suratıma vurduğu için gözüm karardı, hiçbir şey göremedim. Belime davrandığımda zorla tüfeğimi almaya çalıştılar. O sırada tüfek iki el ateş aldı. Ben ateş etmedim. Tüfek benim iradem dışında patladı."

Öldürme ya da yaralama kastıyla hareket etmediğini ileri süren Mehmet K, beraatini istedi.

Tutuksuz sanık Kenan G. de olay günü evine gelen Mehmet K'nin, birisiyle tartıştığını söylediğini aktararak, "Bana, 'Ölmüş olabilir' dedi. Ben de teslim olması gerektiğini söyledim. İçeri aldım. Yaklaşık 1 saat yattıktan sonra dışarı çıkıp dolandı. Öğleye kadar dışarıda gezdi. Mehmet evimin bahçesinin önünde otururken polisler gelip onu aldı." dedi.

Mehmet K'nin verdiği tüfeği önce arsaya sakladığını anlatan Kenan G, polisler geldikten sonra da arabasına koyarak onlara teslim ettiğini dile getirdi.

Ercan D. ise olay tarihinden önce kahvehane açtığını ancak ruhsat alamadığını ifade etti.

Taksidi ödeyemeyince Mehmet K. ile aralarının açıldığını kaydeden Ercan D, "Dükkanıma geldi, ağza alınmayacak küfürler ediyordu. Sanığın küfürlerini duyan rahmetli abim, onu otobüs duraklarına doğru itti. Yere düştü, sonra kalktı. Yeleğin fermuarını açarak tüfeğini çıkardı. Yaklaşık iki metre mesafeden iki defa ateş etti. Ben hemen yere yattığım için kolumu saçma sıyırdı ancak abim ile Necdet Namık Y. isabet aldı. Şikayetçiyim." diye konuştu.

Necdet Namık Y, iki gözünü kaybettiğini, bir silahın kendiliğinden ateş alıp iki kişiyi vurmasının mümkün olmadığını belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Tanıkları da dinleyen mahkeme heyeti, ikinci celsede diğer tanıkların dinlenilmesine, kamera görüntülerinin çözümü için bilirkişi raporu alınmasına ve Mehmet K'nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Nilüfer ilçesi Karaman Mahallesi'ndeki kahvehanede 20 Ocak'ta Mehmet K. ile Ercan D. arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüşmüştü. Mehmet K'nin yanında getirdiği tüfekle ateş ettiği öne sürülen Yıldıray D. hayatını kaybetmiş, Nejdet Namık Y. yaralanmıştı. Olaydan sonra kaçan Mehmet K, polis tarafından Gürsu ilçesinde yakalandıktan sonra tutuklanmıştı.