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Yaşam Bursa'da kahreden olay! 4 yaşındaki çocuk sıcaklığın 50 dereceyi bulduğu araçta öldü
Yaşam

Bursa'da kahreden olay! 4 yaşındaki çocuk sıcaklığın 50 dereceyi bulduğu araçta öldü

Yeniakit Publisher
2024-06-03 23:17:00 - 2024-06-03 23:21:37

Bursa'nın İnegöl ilçesinde babası tarafından, sıcaklığın 50 dereceyi bulduğu araçta bırakılan çocuk nefessiz kalarak hayatını kaybetti.

Olay Akhisar mahallesi Karalar yolu caddesinde meydana geldi. Müteahhit Baba Mehmet G.(47), 4 yaşındaki oğlu Ali Furkan'ı da alıp aracıyla yapımı devam eden site inşaatını incelemeye gitti. Çocuk araçta oturacağını söyleyip şantiye alanına gitmedi.

Baba çocuğunu araçta hareketsiz buldu

Bir süre şantiyedeki incelemenin ardından aracın kapısını açan baba, çocuğunu hareketsiz buldu. Baba hareketsiz yatan çocuğu bir türlü uyandıramadı. Çocuk özel araçla özel bir hastanenin acil servisine getirildi. Solunumu olmayan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölümü öğrenen yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Çocuğun cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp kurumuna gönderildi.

Araçta sıcaklık 50 dereceyi geçti

Bursa'da bugün hava sıcaklığının 36 dereceye kadar çıktığı, araç içindeki sıcaklığın ise 50 dereceyi geçtiği kaydedildi. Öte yandan uzmanlar, çocukların otomobil içinde camlar kapalı halde bırakılmaması gerektiğine dikkat çektiler.


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