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Yaşam Bursa'da kaçak düğünü basılan gelin gözyaşlarını tutamadı
Yaşam

Bursa'da kaçak düğünü basılan gelin gözyaşlarını tutamadı

Bursa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kısıtlama kararına uymayarak düğün töreni yapılan salona polis baskın düzenledi. Düğünü basılan gelin ise gözyaşlarını tutamadı.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 18:41:00 -

Bursa'da kısıtlamaya rağmen düzenlenen düğün törenini polis bastı. 25 kişiye, 3 bin 150’şer liradan toplam 78 bin 750 lira ceza kesildi.

Kaçak düğüne polis baskını

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kısıtlama kararına uymayarak Bursa'da düğün yapılan salona polis baskın düzenledi. düğün yapıldığı ihbarını alan polis harekete geçti. Ekipler, düğün salonuna baskın düzenledi.

78 bin 750 lira cezası

Bahaneler yine "Düğünlerin iptal olduğunu bilmiyorduk" oldu. 25 kişiye, 3 bin 150’şer liradan toplam 78 bin 750 lira ceza kesildi.

Gelin gözyaşlarını tutamadı

Düğünü basılan gelin ise gözyaşlarını tutamadı. Gelini arkadaşları teselli etti.

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