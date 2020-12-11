Bursa'da kaçak düğünü basılan gelin gözyaşlarını tutamadı
Bursa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kısıtlama kararına uymayarak düğün töreni yapılan salona polis baskın düzenledi. Düğünü basılan gelin ise gözyaşlarını tutamadı.
Bursa'da kısıtlamaya rağmen düzenlenen düğün törenini polis bastı. 25 kişiye, 3 bin 150’şer liradan toplam 78 bin 750 lira ceza kesildi.
Kaçak düğüne polis baskını
Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kısıtlama kararına uymayarak Bursa'da düğün yapılan salona polis baskın düzenledi. düğün yapıldığı ihbarını alan polis harekete geçti. Ekipler, düğün salonuna baskın düzenledi.
78 bin 750 lira cezası
Bahaneler yine "Düğünlerin iptal olduğunu bilmiyorduk" oldu. 25 kişiye, 3 bin 150’şer liradan toplam 78 bin 750 lira ceza kesildi.
Gelin gözyaşlarını tutamadı
Düğünü basılan gelin ise gözyaşlarını tutamadı. Gelini arkadaşları teselli etti.