  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bursa'da kablo çaldıkları iddia edilen 6 şüpheliden 2'si tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-30 00:42:34 -
Bursa'da kablo çaldıkları iddia edilen 6 şüpheliden 2'si tutuklandı

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kabaklar Mahallesi'nde vatandaşlar, 2 araçta bulunanların şüpheli davranışları üzerine jandarmaya haber verdi.

Jandarma ekipleri, çevrede yaptıkları araştırmada, şüphelilerin enerji nakil hattından 750 metre kablo çalınması olayına karıştıklarını belirledi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.K. ve Y.Ö. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 Model Renault Fluence
Satılık 2015 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı