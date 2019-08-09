Bursa’da jandarmadan bayram öncesi trafik denetimi

Bursa’da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli olarak "Kurban Bayramı Süresince Alınacak TrafikTedbirleri" kapsamında havadan ve karadan trafik denetimi gerçekleştirildi.

Jandarma birimlerinin trafik denetlemelerinde bayram öncesi etkinliğin arttırılması amacıyla il genelindeki uygulamaları karadan sürerken, Bursa-Karacabey karayolunda da helikopterle havadan denetim gerçekleştirildi. Ekipler yol boyunca yolcu otobüslerini ve diğer taşıtları durdurarak denetim gerçekleştirdi.

Ayrıca huzurun sağlanması ve vatandaşların rahat bir bayram geçirmesi amacıyla İl Jandarma ekipleri bayram süresi ve devamında trafik denetimi gerçekleştirmeye devam edecek. Ekipler 7 gün ve 24 saat, 1075 ayrı noktada, 252 tim ve 512 personel ile birlikte trafiği denetleyecekler. Diğer yandan helikopterin yanında 2 adet drone ve 1 adet takbul gözlüğüde bu faaliyetler kapsamında kullanılacak.