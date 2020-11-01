Bursa'da iskambil oynanan kahvehanedeki 14 kişiye ceza
BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yasak olmasına rağmen kahvehanede kağıt oyunu oynanmasına ilişkin 14 kişiye idari para cezası verildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Sinanbey Mahallesi'ndeki kahvehanede denetim yapıldı.
Ekipler, 3 masada bulunan kişilerin, iskambil olarak bilinen kağıt oyunu oynadığını belirledi.
Bunun üzerine işletmeci dahil sosyal mesafe kuralına uymayan ve maske takmayan 14 kişiye 54 bin lira ceza uygulandı.