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Aktüel Bursa'da iskambil oynanan kahvehanedeki 14 kişiye ceza
Aktüel

Bursa'da iskambil oynanan kahvehanedeki 14 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-11-01 14:33:29 -
Bursa'da iskambil oynanan kahvehanedeki 14 kişiye ceza

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yasak olmasına rağmen kahvehanede kağıt oyunu oynanmasına ilişkin 14 kişiye idari para cezası verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Sinanbey Mahallesi'ndeki kahvehanede denetim yapıldı.

Ekipler, 3 masada bulunan kişilerin, iskambil olarak bilinen kağıt oyunu oynadığını belirledi.

Bunun üzerine işletmeci dahil sosyal mesafe kuralına uymayan ve maske takmayan 14 kişiye 54 bin lira ceza uygulandı.

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