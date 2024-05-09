  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türk donanması ve Türk Silahlı Kuvvetleri mayısta 3 büyük tatbikat icra edecek

Türkiye Kupası'nda finale çıkan son takım belli oldu

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Rusya açıklaması: Korkarım ki artık..

Singapur'da ABD yapımı F-16 savaş uçağı düştü! Tüm uçuş eğitimleri askıya alındı

Almanya ülkesinden duyurdular: Sipariş eksikliği Almanya ekonomisini zarar soktu!

Ünlü o marka koronavirüs aşısı olanlar aman dikkat: Geri toplatılıyor

Melih Gökçek, Mansur'u fena yakaladı! Rakamlarla yerin dibine soktu

İsrail hem katliam yapıyor hem görüntülerini paylaşıyor! Siyonistler dünyaya böyle meydan okuyor

BBP Genel Başkanı Destici: Devletleri var olmayan milletler, yaşama hakkı bulamıyor

Aman bu tarihe dikkat! Türkiye'ye çöl tozu geliyor! Uzman isim uyardı!
Yerel Bursa’da iş hanının çatı katı cayır cayır yandı
Yerel

Bursa’da iş hanının çatı katı cayır cayır yandı

Yeniakit Publisher
2024-05-09 08:34:00 -

Bursa’da bir iş hanının çatısı alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, 01:00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir iş hanının çatı kısmında meydana geldi. Gece saatlerinde çatı kısmından dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı’na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yangında can kaybı meydana gelmezken, iş hanının çatısında maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Adana'da korkutan fabrika yangını!
Adana'da korkutan fabrika yangını!

Yerel

Adana'da korkutan fabrika yangını!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yalova'da ahşap barakada çıkan yangında küle döndü
Yalova'da ahşap barakada çıkan yangında küle döndü

Yaşam

Yalova'da ahşap barakada çıkan yangında küle döndü

Refah'taki belediye binasında yangın!
Refah'taki belediye binasında yangın!

Dünya

Refah'taki belediye binasında yangın!

Sobadan çıkan yangın iki evi küle çevird
Sobadan çıkan yangın iki evi küle çevird

Yaşam

Sobadan çıkan yangın iki evi küle çevird

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eurovision Şarkı Yarışması'nda Filistin bayrağı yasaklandı! İsveç’li sanatçı Eric Saade sahneye Filistin kefiyesiyle çıktı! Yer yerinden oynadı
Gündem

Eurovision Şarkı Yarışması'nda Filistin bayrağı yasaklandı! İsveç’li sanatçı Eric Saade sahneye Filistin kefiyesiyle çıktı! Yer yerinden oynadı

68. Eurovision Şarkı Yarışması'nın 1. yarı finalinin açılış gösterisinde Filistin asıllı İsveçli şarkıcı Eric Saade, İsrail'i protesto etmek..
Türkiye kolları sıvadı! 900 milyon metreküplük doğalgaz fırsatı
Ekonomi

Türkiye kolları sıvadı! 900 milyon metreküplük doğalgaz fırsatı

Depolarda bulunan ve Sakarya Gaz Sahası'nda keşfedilen doğalgaz için Türkiye kolları sıvadı. Türkiye yurt dışına sıvılaştırılmış doğalgaz (L..
Türkiye dün gece ilk ateşi yaktı! Tam 300 milyon metreküplük doğalgaz rezervi
Ekonomi

Türkiye dün gece ilk ateşi yaktı! Tam 300 milyon metreküplük doğalgaz rezervi

Gabar'da petrol, Karadeniz'de doğalgaz keşfi yapan Türkiye, şimdide Silivri'de 300 milyon metreküplük dev doğalgaz rezervinde ilk ateşi yakt..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23