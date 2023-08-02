Bursa'da iş dünyası temsilcileri "Strateji Arama Çalıştayı"nda bir araya geldi

Odadan yapılan açıklamaya göre, Bursa iş dünyası, üniversiteler ve kamu kurumlarının temsilcilerini aynı masa etrafından buluşturan ve 2 gün süren çalıştay, BTSO tarafından Uludağ'da iş dünyasının referans eğitim merkezi olarak kurgulanan Bursa Business School'da gerçekleştirildi. Çalıştayda, yeni döneme ilişkin yol haritaları değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Uludağ'daki Kirazlıyayla Sanatoryumu'nun Cumhuriyet döneminin en önemli eserleri arasında yer aldığını hatırlattı.

Anıtkabir'in mimarı Ordinaryüs Prof. Dr. Emin Onat ile ilk kadın mimarlardan Prof. Dr. Leman Tomsu'nun yaptığı eseri kapsamlı bir renovasyon çalışmasının ardından iş dünyasının hizmetine sunduklarını ifade eden Burkay, şöyle konuştu:

"Bu eser, alanında dünyada ilk 5 tesis içinde yer alıyor. Odamız bünyesinde 1992 yılında eğitim vakfı kurulmuştu. Şimdi biz bu eğitim çalışmalarını Bursa Business School (BBS) ile bir kademe yukarı taşıyoruz. Üniversitelerimizle yapacağımız işbirlikleriyle özellikle şirketlerdeki üst yöneticilerin bilgilerini güncellemelerini sağlayacağız. Şimdiye kadar 6 üniversitemizle işbirliği anlaşması yaptık. INSEAD, Harvard Business School gibi dünyadaki başarılı örneklerden ilham alarak kurguladığımız BBS, Türkiye'de tek olacak. Buradaki eğitimler eski ekonomiden yeni ekonomiye dönüşüme güç katacak."

Bursa'nın küresel rekabet yarışında nitelikli insan kaynağı kadar ekonomideki değişim ve dönüşüme adapte olacak girişimcilere de ihtiyacı olduğuna vurgu yapan Burkay, "Artık konvansiyonel alandan çıkmamız lazım. Ancak iş dünyamızın gündelik birçok problemle uğraştığı bir gerçek. Finansmana erişim, nitelikli istihdam, ihracat tahsilatları, iç piyasadaki zorluklar gibi çeşitli sorunlarla mücadele eden firmalarımız, çoğu zaman günü kurtarma psikolojisiyle hareket ediyor." ifadelerini kullandı.

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Yalnızca büyük ölçekli, güçlü AR-GE ve İş Geliştirme departmanlarına sahip firmalarin yeni ekonomiye ilişkin yol haritası ve strateji belirleyebildiğini dile getiren Burkay, "BTSO olarak 55 bin üyeye sahibiz. Üyelerimizin büyük kısmı KOBİ ölçeğindeki firmalar. Bursa Business School ile ana hedefimiz, düzenleyeceğimiz eğitimlerle tüm üyelerimize ve sektörlerimize yön göstermek, vizyon katmak. BTSO gibi kurumların kuruluş amacı da bu. Bu yüzden BTSO Meclisi ve konseyler çok önemli." dedi.

BTSO gibi kurumların her alanda dönüştürücü gücünü kullanması gerektiğini vurgulayan Burkay, 2013'te Türkiye'deki oda ve borsalar arasında "ilk kez" sektörel konsey yapılanmasını oluşturduklarını hatırlattı.

Sektörlerin yeni ekonomiye uyum sağlayabilmesi için iş dünyası, kamu ve üniversitelerin birlikte yol haritalarını çıkarmasının kritik bir öneme sahip olduğunu dile getiren Burkay, şunları kaydetti:

"Özellikle pandemi sonrası ekonomide önemli bir paradigma değişimi yaşanıyor. Yönetilmesi zor bir döneme giriyoruz. Odamız bünyesindeki 23 sektör konseyimizin her birinin stratejik yol haritalarını güncellememiz gerekiyor. Bu doğrultuda arama toplantılarımıza başlıyoruz. Geçmişten bugüne yapılan çalışmaları, Türkiye ve dünyadaki başarılı örnekleri konsolide ederek yeni stratejilerle sektörlere yön vermeye devam edeceğiz. BTSO olarak büyük önem verdiğimiz iş dünyası-üniversite işbirliği de bu çalışmalarımıza güç katacak."

Çalıştayda Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Mudanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Tosun, BTSO yönetim kurulu üyeleri, konsey başkanları ve 23 sektörde faaliyet gösteren sektörel konseylerin temsilcileri, yeni dönemde planladıkları projelere ilişkin görüş ve önerilerini paylaştı.