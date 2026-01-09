Bursa’da inşaatta patlama paniğe yol açtı: Kaya parçaları evlere ve arabalara sıçradı

  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki bir inşaatta meydana gelen patlama, çevrede deprem paniğine yol açarken savrulan kaya parçaları araçlara ve binalara zarar verdi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yapımı devam eden bir inşaatta bugün meydana gelen patlama, mahallede paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre Kurtuluş Mahallesi Ulus Caddesi üzerinde inşaat alanında gerçekleştirilen patlama sırasında çevredeki konutlarda şiddetli sarsıntı hissedildi.

Vatandaşlar, yaşanan sarsıntı nedeniyle deprem olduğunu düşünerek büyük korku yaşadı.

Patlamanın etkisiyle kopan kaya parçalarının bölgedeki araçlara kadar savrulduğu, bazı parçaların üst katlardaki balkonlara ve camlara çarptığı öğrenildi.

Mahalle sakinleri, söz konusu inşaat nedeniyle yaklaşık 1 ay önce Ulus Caddesi'nde yol çökmesi ve kayma meydana geldiğini belirtti.

Yaşanan bu durum sonrası cadde trafiğe kapatılırken, toplu taşıma araçlarının alternatif güzergâhlara yönlendirildiği ifade edildi.

Buna rağmen, inşaata ait araçların ve beton mikserlerinin kapalı olan yolu kullanmaya devam ettiği, bu durumun da yolun daha fazla çökmesine neden olduğu iddia edildi. Bölgede bulunan konutların risk altında olduğunu belirten vatandaşlar, yetkililerden acil önlem alınmasını talep etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

