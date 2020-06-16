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Yerel

Bursa'da inşaat kazısı sırasında tarihi hamam gün yüzüne çıktı

Bursa'da bir inşaatın temel kazısı sırasında tarihi bulgulara rastlandı. Ekipler tarafından yapılan inceleme sonucu bölgenin hamam olarak kullanıldığı tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 14:59:00 -
Bursa'da inşaat kazısı sırasında tarihi hamam gün yüzüne çıktı

Bursa'nın İznik ilçesindeki bir inşaatın temel kazısı sırasında tarihi hamam kalıntılarına rastlandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ilçedeki Atatürk Caddesi'nde 1255-1256 yıllarında Bizans İmparatoru II. Thedoros Laskaris tarafından inşa edilen Aziz Tryphonos Kilisesi'ne 50 metre mesafedeki bir inşaatın temel kazısı sırasında tarihi bulgulara rastlandı.

Renkli seramik parçalarına da rastlandı

Bunun üzerine inşaat sahipleri durumu İznik Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

İznik Müze Müdürlüğü arkeologları ve sanat tarihçileri, alanda yaptıkları incelemelerde bölgenin hamam olarak kullanıldığını tespit etti. 600 metrekare alanda yapılan incelemelerde, hamam kalıntılarının yanı sıra renkli seramik parçalara da rastlandı.

İznik Müze Müdürlüğü ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

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