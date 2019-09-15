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Bursa’da ilki düzenlenen Çilek Festivali yoğun ilgi gördü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ilk düzenlenen Çilek Festivali’nde renkli görüntüler oluştu.

15 Eylül 2019 Pazar 09:51
Bursa’da ilki düzenlenen Çilek Festivali yoğun ilgi gördü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ilk düzenlenen Çilek Festivali’nde renkli görüntüler oluştu. En iyi çilek yiyen çocuk yarışması büyük beğeni topladı.


İnegöl Belediyesi, ilçe tarımının önemli değerlerinden olan çileği ulusal çapta duyurmak adına harekete geçti. Çilek üretimi konusunda aroması, lezzeti, uzun raf ömrü ve Kasım ayı ortalarına kadar süren hasat dönemiyle dikkat çeken İnegöl, bu değerini festivalle ulusal çapta da tanıtacak.


Kurşunlu Mahallesi’nde düzenlenen festivalde konuşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Yaban mersininde, şeftalide olduğu gibi çilekte de bize özgü artı özellikler var. Özellikle Kurşunlu bölgemiz çilek yetiştiriciliği noktasında potansiyel bir güç haline dönüştü. Üretmiş olduğu çilek ürünü ile çok ciddi bir sinerji oluşturdu. Aroma ve lezzet açısından bölgenin iklim ve toprağının diğer bölgelere göre daha avantajlı olması, aroma ve lezzet


açısından daha iyi bir ürün elde edilmesini sağladı. Tabii yetiştiricilerimiz de artık kendilerini geliştirerek bu manada en performanslı, en nitelikli ve kaliteli ürünü yetiştirmeye gayret ediyor. Çilek belki her bölgede yetiştiriliyor olabilir. Ancak en son hasadı İnegöl’de yapıyoruz. Kasım ayı sonuna kadar çilek hasadı yapabiliyoruz. Ülkemizde üretilen çilek ürününün son hasadını İnegöl’de yapmış oluyoruz. Bu da bizim için çok çok önemli. Aynı zamanda iklim ve toprakla ilişkisi olan bu ürünün raf ömrünün de uzun olması, bu ürünü alıp pazarlayacak olan, satacak olan kişilerin dikkat ettiği bir husus. Meyve ürünlerinde bu çok değerli bir özellik. Ürünün dayanabilme gücü, içerisine hiçbir kimyasal ilave etmeden Allah vergisi o toprak özelliklerinden kaynaklı dayanıklılık özelliği Kurşunlu bölgemizde çok iyi" diye konuştu.


CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal ise, "Tarım bu ülkenin kuruluşundan bugüne kadar, Mustafa Kemal Atatürk’ün 1919’dan bugüne kadar bu ülkeyi inşa ederken en önemli sektör tuttu ve büyüttü. Şeker fabrikaları, tütün fabrikaları, pamuk, aklınıza ne gelirse, Marmarabirlik yani tarım aslında bu ülkenin temelidir. Bu ülke hala en iyi şekilde ayakta duruyorsa tarımın çok önemli bir yeri vardır" dedi.


AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Övünç ise, "İnegöl’deki çileğimiz kırmızı elmas olarak adından söz ettiriyor. Oldukça lezzetli bir ürün. Zaten İnegöl lezzetin merkezi olarak ün yapmış bir merkezimizdir, şehrimizdir, ilçemizdir. Ben çiftçilerimize öncelikle teşekkür ediyorum. Emeklerini, alın terlerini çalışmalarla toprakla buluşturarak üreten,


kazanan, çalışan bir sektör oluşturdukları için. Sayın vekilimizin de söylediği gibi çiftçilikte de, tarımda da yine çeşitlilik sağlayarak Allah’a hamdolsun güzel ürünler elde ediyoruz" dedi.


İnegöl Kaymakamı Şükrü görücü ise şunları söyledi:


"Ben Antalyalıyım, çilek bizim yöremizde güneyden başlar Ege’de devam eder. Buralarda tabii ki en son bizim ilçemizde tattığımıza göre en iyi çileklerden birisi. Ben siz üreten hanımlarımızı, beylerimizı özellikle tebrik ediyorum. Ben bu festivalde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çünkü burada sadece çilek değil meyvenin her türlüsünü bulmak mümkün" diye konuştu.


Konuşmaların ardından çocuklar arasında iyi çilek yeme yarışması yapıldı. Çocukların çilekleri ellerine almadan


tabağın içindeki çilekleri ağızlarıyla yakalayıp yemesi ortaya renkli görüntüler çıkardı. Yarışmada birinci olan çocuğa hediye takdim edildi. Program çeşitli etkinliklerle son buldu.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 09:51
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