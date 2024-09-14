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Dünya Bursa'da ilginç olay: Duvarda asılı kaldı polisler kurtardı!
Dünya

Bursa'da ilginç olay: Duvarda asılı kaldı polisler kurtardı!

Yeniakit Publisher
2024-09-14 12:09:14 - 2024-09-14 12:09:14

Bursa’da alkollü sürücü, otomobili ile çarptığı bahçe duvarında asılı kaldı. Kendini trafikte zannedip asılı kaldığı duvarda gaza basıp sinyal veren sürücüyü araçtan polis ekipleri indirdi.

Trajikomik olay Merkez Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2.08 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü, bir binanın bahçe duvarına çıkıp otomobili ile asılı kaldı.

Kaza yaptığının farkına varamayan alkollü sürücü asılı kaldığı yerde otomobilin gazına basmaya ve sağa sola sinyal vermeye devam etti.

Aralıksız olarak bağıran motor sesinden rahatsız olan sokak sakinleri polisi arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen trafik polisleri araç kullandığını zanneden sürücüyü araçtan indirdi. Yapılan kontrollerinde 2.08 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücünün ehliyetine 6 ay el konulurken "Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten" ise adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Asılı kalan otomobil ise çekici yardımıyla kurtarılarak otoparka götürüldü.

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