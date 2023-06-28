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Yaşam Bursa'da ilginç görüntü! Kurbanlığı ayaklarından tutup böyle yürüttüler
Yaşam

Bursa'da ilginç görüntü! Kurbanlığı ayaklarından tutup böyle yürüttüler

Yeniakit Publisher
2023-06-28 13:07:00 -

Bursa’da kurban kesmek için kesimhanelere akın eden vatandaşlar kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. İki vatandaşın küçükbaşı ön ayaklarından tutarak yolun karşısına geçirmesi de görenleri gülümsetti.

Bursa'da kurban kesmek için kesimhanelere akın eden vatandaşlar kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Oto pazarını andıran görüntüler, havadan da görüntülendi. İslam alemi Kurban Bayramı'nı kutlarken, Bursalı vatandaşlar da belediyelerin gösterdiği kesim yerlerine akın etti. Kurban satışlarının devam ettiği Osmangazi Belediyesi Hijyenik Kurban Tesisine giderek ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu.

Belediyelerin temizlik ekipleri de vatandaşların kurbanlarını hijyenik ortamda kesilmesi için bayram boyunca görev yapacak. Her kesimden 7'den 70'e insanlar kesilen büyükbaş ve küçükbaşları hayvanları yüzerek parçalara ayırdı ve araçları ile taşıdı. Bayramın ilk günü kurban almak isteyen vatandaşlar da pazarın yolunu tuttu. İki vatandaşın kurbanı ön ayaklarında tutarak çocuk gibi karşıdan karşıya geçirmesi de görenleri gülümsetti. Pazar alanının önüne bıçakçılar, poşet satıcıları tezgah açtı. Kasaplar da dini vecibelere göre kurbanları keserken, sağlık ekipleri de acemi kasaplar için hazır bekledi. Yaralanan vatandaşlara kurban pazarında ekipler tarafından müdahale edildi. Kurban pazarlarında hareketlilik bayram boyunca devam etmesi beklenirken, kurban fiyatların da bir değişikliğin olmadığı öğrenildi.

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