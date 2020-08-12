Bursa'da iki genç, yerden mantar toplar gibi 20 bin TL değerinde döviz topladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki genç, yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu. Büyük bir insanlık örneği sergileyen gençler, paranın sahibini aramaya koyuldu.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'da Seyhan Şengün (32) ve Fatih Limanoğlu (35), İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki yeşil alanda iki kişinin yere saçılmış bir şeyler topladığını fark etti.

Sahibini bulmayı teklif ettiler

Yeşil alandaki cisimlerin döviz olduğunu anlayan iki arkadaş, paraları toplayan kişiye sahibini aramayı teklif etti. Olumsuz yanıt alan iki arkadaş, paranın miktarını bir yere yazıp, diğer iki kişinin de iletişim bilgilerini alarak paraları döviz bürosuna götürüp, sahte olup olmadıklarını kontrol ettirdi. Buldukları dövizlerin gerçek oluğunu öğrenen Şengün ve Limanoğlu, paraların sahibinin bulunması halinde, dövizleri teslim edeceklerini belirtti.

"Karakola ve belediyeye başvurduk"

Paranın sahibini bulmak için harekete geçtiklerini belirten Fatih Limanoğlu yaşadıklarını şöyle anlattı, "Arkadaşımla işimiz vardı. Yolda giderken bisikletli birinin yerde para topladığını gördük. Şüphelendik ve yardım etmek için durduk. Paraların toplanan kişinin olmadığını ve başkasının düşürdüğünü öğrendik. Paraları arkadaşım ve temizlik görevlisiyle topladık. Paranın miktarını bir yere yazdık ve parayı toplayanların telefon numaralarını aldık. Paranın sahibini bulmak için karakola ve belediyeye başvuruda bulunduk. Paraların sahibini bularak vatandaşlık görevimizi yerine getirmek istiyoruz."