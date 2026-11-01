Bursa'da içme suyu barajlarında doluluk ne kadar oldu?

Bursa'yı etkisi altına alan sağanak, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı ve Nilüfer barajlarını doldurdu. Su tasarrufu çağrıları ve yağışlarla birlikte içme suyu barajlarındaki doluluk oranı yüzde 67,42 olarak kaydedildi. Tarım arazilerini besleyen Gölbaşı Barajı'nda ise yer yer kuraklık hakim; barajın yüzde 50'si kurudu.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) aktardığına göre, nüfusu 3 milyon 271 bin olan kentin içme suyunu sağlayan 43 milyon metreküp hacimli Doğancı ile 60 milyon metreküp kapasiteli Nilüfer barajlarında geçen yıl ekim ayında doluluk yüzde 0,28 olarak ölçülmüştü. Evliya Çelebi, Seyahatnamesi'nde kenti "Su ve havasının güzelliğinden Bursalıların yüzü kırmızıdır. Velhasıl Bursa sudan ibarettir" sözleriyle tanımlamıştı.

Bursa Ovası'nı besleyen Gölbaşı Barajı'nı 1933 yılında Mustafa Kemal Atatürk, tarım arazilerini sulamak için Kestel ilçesine yaptırmıştı. Uludağ ve Katır dağlarından inen sularla beslenen baraj; Gürsu, Kestel, Yıldırım ve Osmangazi ilçelerindeki tarım arazilerinin sulama ihtiyacını karşılıyor. Yarısı kuruyan barajdaki kuraklık dronla havadan görüntülendi. Balıkçıların kayıkla açıldığı 3 bin dönümlük alanda artık koyunlar otluyor.

Gölbaşı'nda doluluk martta yüzde 85'e ulaşmıştı

Gölbaşı Barajı'ndaki doluluğun mart ayında yüzde 85'e ulaştığını hatırlatan Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efsun Dindar, tarımsal sulama için göletten sürekli su çekilmesinin kuraklığa yol açtığını söyledi. Dindar şöyle konuştu: "Gölbaşı Göleti geçtiğimiz yıl, özellikle 2025 yılında ciddi bir kuraklıkla karşı karşıya kalmıştı. Ancak bu yılın başındaki yağışlarla birlikte sevindirici düzeylere gelmişti. Hatta mart sonu itibarıyla yüzde 80'lere kadar doluluk oranına ulaşmıştı. Ancak yazın hem buharlaşmanın etkisi, tarımsal faaliyetlerin yoğun olması ve salma sulama yöntemiyle göletten sürekli su çekilmesi sebebiyle göl seviyesi yoğun yağışlara rağmen yine alt seviyelere kadar indi."

Dindar'dan su kalitesi uyarısı

Barajdaki kuraklığın suda yaşayan canlılar için de büyük risk oluşturduğunu belirten Dindar, azalan su seviyesinin kaliteyi de bozduğunu anlattı: "Sulama göletinin amacı, oradaki tarımsal faaliyetleri ve verimli toprakları sulamak. Ancak kontrolsüz bir biçimde salma sulamanın yapılmasıyla birlikte su seviyesinin azalması su kalitesini de olumsuz etkiliyor. Suyun içerisindeki çözünmüş oksijen miktarını da azaltıyor ve çözünmüş oksijen miktarının azalması demek oradaki canlılık için de kritik seviyelere düşmesi anlamına geliyor. Bu da hem oradaki ekosistemdeki sucul canlıların yaşam kalitesini etkilediği gibi, su kalitesinin bozulmasına ve suyun daha bulanık ve verim açısından da düşük bir kapasiteye sahip olmasına sebep oluyor."