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Aktüel Bursa'da hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Aktüel

Bursa'da hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Yaklaşık 1 milyon lira değerinde mutfak ve banyo bataryası çalan iş yeri çalışanı ile kardeşi, kuzeni ve ürünleri sattıkları kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-05 12:06:46 -
Bursa'da hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde yaklaşık 1 milyon lira değerinde mutfak ve banyo bataryası çalan iş yeri çalışanı ile kardeşi, kuzeni ve ürünleri sattıkları kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliğinde görevli ekipler, 10-17-25 Ağustos tarihlerinde mutfak ve banyo için musluk bataryası üretimi yapılan iş yerinden yüklü miktarda hırsızlık gerçekleştirilmesi üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki yaklaşık 600 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerden birinin, üstündeki çizgili tişörtten yola çıkarak iş yeri çalışanı G.T. (28) olduğunu tespit etti.

Zanlıyı takibe başlayan ekipler, G.T'ye kardeşi H.T. (27) ve kuzeni M.T'nin (34) de yardım ettiğini, çalıntı bataryaları satıp annelerinin üzerine iki otomobil satın aldıklarını belirledi.

Şüpheliler, otomobillerle gittikleri tatil dönüşünde polis ekiplerince gözaltına alındı. Bataryaları satın alan E.F. de aynı operasyonda yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

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