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Kadın - Aile Bursa'da "Hayme Ana Bacıbey Ödülleri" sahiplerini buldu
Kadın - Aile

Bursa'da "Hayme Ana Bacıbey Ödülleri" sahiplerini buldu

Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyetinin Kurucu Başkanı Melek Reşit Hanım anısına düzenlenen "Hayme Ana Bacıbey Ödülleri" sahiplerini buldu. Bacıbey Kent Kültürü Derneğince bu yıl 7'ncisi verilen ödüller için kentteki bir otelde program gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-16 16:46:00 -
Bursa'da "Hayme Ana Bacıbey Ödülleri" sahiplerini buldu
Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyetinin Kurucu Başkanı Melek Reşit Hanım anısına düzenlenen "Hayme Ana Bacıbey Ödülleri" sahiplerini buldu.
Bacıbey Kent Kültürü Derneğince bu yıl 7'ncisi verilen ödüller için kentteki bir otelde program gerçekleştirildi.
Törene AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykut, TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, STK temsilcileri ve davetliler katıldı.
Gözgeç, yaptığı konuşmada, kadın girişimciliği ve kadın kooperatifçiliğinin çok önemli olduğunu söyledi.
Köy kadın derneklerinin, kırsal alanlarda kadın girişimciliğinin artması açısından önemli bir görevi yerine getirdiğini belirten Gözgeç, "İlk kadın kooperatifleriyle temasa başladığımızda Bursa'daki sayı 6-7 civarındaydı, bugün onurla söylüyorum ki 26 kadın kooperatifimiz var." ifadesini kullandı.
Kadın kooperatif başkanları ödüllerini Gözgeç'in elinden aldı.
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