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Aktüel Bursa'da haklarında farklı suçlardan hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı
Aktüel

Bursa'da haklarında farklı suçlardan hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-04 22:43:29 -
Bursa'da haklarında farklı suçlardan hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı

BURSA (AA) - Bursa'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslara yönelik kent merkezinde operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, çeşitli suçlardan, 10 ayrı dosyadan hakkında 13 yıl 14 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan N.Ö, konutta veya eklentilerinde yağma suçundan 11 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan C.Ö. ve hırsızlık suçundan 12 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası ile aranan A.D. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, tutuklandı.

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