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Aktüel Bursa'da hafif ticari araç tıra çaptı: 2 yaralı
Aktüel

Bursa'da hafif ticari araç tıra çaptı: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-12 08:40:29 -
Bursa'da hafif ticari araç tıra çaptı: 2 yaralı

BURSA (AA) - Bursa'daki trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Alına bilgilere göre, Bursa- Yalova yolu Ovaakça Mahallesi mevkisinde İhsan P. (21) yönetimindeki 16 AN 6522 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak aynı istikamette giden 41 YN 804 plakalı Hüseyin İ. (56) yönetimindeki tıra çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücü İhsan P. ve araçtaki Mehmet M. (31) yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre iki şeritten sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.


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