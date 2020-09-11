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Aktüel Bursa'da güvenlik kameralarından hırsızlık yaptığı belirlenen 2 zanlı tutuklandı
Aktüel

Bursa'da güvenlik kameralarından hırsızlık yaptığı belirlenen 2 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-11 15:06:06 -
Bursa'da güvenlik kameralarından hırsızlık yaptığı belirlenen 2 zanlı tutuklandı

BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde, sitelerden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hırsızlık yaptıkları sitelerin güvenlik kameralarından tespit edilen E.K. ve S.D. çaldıkları malzemelerle yakalandı.

Şüphelilerin üstlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu da ele geçirildi.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından Gemlik Adliyesine sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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