Bursa'da 'gizemli ışıkların' sırrı çözüldü: Şaşkına çevirdi! İnsanlar neye uğradığını şaşırdı!

Aktüel

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bursa semalarında akşam saatlerinde görülen ve kısa süreli paniğe neden olan gizemli ışıkları gören şaşırdı! İnsanları şaşkına çevirdi. Bu durumun Starlink uyduları olduğu ortaya çıktı. İşte sırrı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzünde görülen ışıklı cisimler, vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe yol açtı.

Olay, saat 20.00 sıralarında ilçenin farklı noktalarından net şekilde gözlemlendi. Gökyüzünde art arda ilerleyen ve parlak ışıklar saçan cisimleri fark eden vatandaşlar, yaşananları cep telefonlarıyla kayda aldı.

Birkaç dakika boyunca görülebilen ışıklı cisimler, daha sonra gözden kayboldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine olay ilçede büyük merak uyandırdı.

İlk anda endişeye neden olan ışıklı cisimlerin, SpaceX tarafından geçtiğimiz hafta uzaya gönderilen Starlink uyduları olduğu öğrenildi.

Uyduların belirli zamanlarda toplu halde gökyüzünde görünmesinin normal olduğu ve herhangi bir tehlike oluşturmadığı belirtildi.

