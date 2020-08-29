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Aktüel Bursa'da geri manevra yapan kamyonetin çarptığı genç kız öldü
Aktüel

Bursa'da geri manevra yapan kamyonetin çarptığı genç kız öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-29 22:17:21 -
Bursa'da geri manevra yapan kamyonetin çarptığı genç kız öldü

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, aşure dağıtırken geri manevra yapan kamyonetin çarptığı genç kız hayatını kaybetti.

Yenibağlar Mahallesi Hüsrev Sokak'ta, İ.B. yönetimindeki 16 LZ 465 plakalı kamyonet, geri manevra yaparken, aşure dağıtmak için dedesinin evine giden Eda Müdüroğlu'na çarptı.

Apartman girişiyle kamyonet arasına sıkışan Müdüroğlu, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Müdüroğlu, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılmadı.

Genç kızın cansız bedeni, nöbetçi savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kamyonetin sürücüsü İ.B, karakola giderek teslim oldu.


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