Bursa'da fırıncılar arasında kavga
Bursa'nın Gemlik ilçesinde sokağa çıkma yasağı sırasında fırıncılar arasında tartışma yaşandı. Birbirlerinin bölgelerinde satış yapma konusunda anlaşmazlık yaşayan fırıncılar kavga etti.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Osmaniye Mahallesi, Kelebek Sokak’ta meydana geldi. İki ayrı ekmek fırını çalışanı, iddiaya göre birbirlerinin bölgesini ihlal edince aralarında gerginlik yaşandı.
Tartışmanın büyümesi üzerine mahalle halkı, ikilinin arasına girdi. Mahalleli tarafları sakinleştirmek için çaba harcarken, olay tartışmaya karışan fırın çalışanının araçlarıyla bölgeden uzaklaşmasıyla son buldu.