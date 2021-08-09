  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Boğazlardaki riski Kanal İstanbul bitiri
İran'dan Afganistan hamlesi
İçişleri Bakanlığı personel alımı yapacak
Korkunç kazada hayatını kaybeden vatandaşların kimlikleri belli oldu
Yerel Bursa'da feci motosiklet kazası : 1 ölü
Yerel

Bursa'da feci motosiklet kazası : 1 ölü

Bursa'da viraja dikkatsiz giren motosiklet sürücüsü bariyerlere çarptı. Olay yerinde sürücü hayatını kaybetti. Motosikleti ise 30 metre sürüklendi.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 09:22:00 -
Bursa'da feci motosiklet kazası : 1 ölü

Kaza Bursa'nın İstanbul-İzmir otoyolu Görükle Mevkiinde gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 10 HG 399 plakalı Hasan Günnü (37) idaresindeki motosiklet virajda kontrolü kaybederek yol kenarında bulunan bariyerlere çarparak kaza yaptı. Kazanın şiddetiyle motosiklet 30 metre sürüklendi. Diğer sürücülerin kazayı görmesi üzerine durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri Günnü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Hasan Günnü'nün (39) cansız bedeni Savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morg'una kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay