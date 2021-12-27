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Yerel Bursa'da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı
Yerel

Bursa'da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı

Bursa-İzmir-İstanbul otoyolunda Gemlik gişeleri yakınlarında 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 01:48:00 -
Bursa'da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Gemlik ilçesi otoban üzeri oksijen tesisleri yakınlarında meydana geldi. Aynı istikamete seyreden 3 aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 ambulansı ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, araçlarda sıkışan cenazeler ise itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Savcısının incelemesinin ardından ölenlerin cenazelerinin morga kaldırılacağı öğrenildi. Kazayla ilgili trafik ekipleri inceleme başlattı.

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