Bursa'da feci kaza: 1 ölü

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Mudanya Yolu'nda meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, trafik kazasında hafif ticari araç ile bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlar yola savrulurken, kaza sınrası bir kişi çarpmanın şiddetiyle ağır yaralandı.

Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde ağır yaralanan kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza sonrası her iki araç da çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Polis ekipleri hem güvenlik önlemi aldı hem de trafik akışını kontrollü şekilde yönlendirdi. Hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.