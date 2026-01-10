  • İSTANBUL
Bursa'da faciaya ramak kaldı: Düşen tabeladan son anda kaçtı!
Yerel

Bursa'da faciaya ramak kaldı: Düşen tabeladan son anda kaçtı!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bursa’nın İnegöl ilçesinde etkili olan şiddetli lodos, tehlikeli anlara neden oldu. Park Yolu Caddesi’nde kaldırımda yürüyen bir vatandaş, yerinden koparak düşmek üzere olan tabeladan saniyelerle kurtuldu.

Olay, Burhaniye Mahallesi Park Yolu Caddesi’nde meydana geldi.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle bir iş yerine ait tabela yerinden koparak düşme tehlikesi yaşattı. O sırada kaldırımda yürüyen bir kişi, tabelanın düşeceğini fark ederek hızla bölgeden uzaklaştı ve muhtemel bir kazadan son anda kurtuldu.

Aynı anlarda lodosun etkisiyle bir çöp kutusunun da sürüklendiği görüldü. Yaşanan tehlikeli anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

